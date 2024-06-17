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Burdur'da orman yangını: 10 dekar alan yandı

BURDUR - Burdur'da iki farklı noktada çıkan orman yangınında 10 dekar alan yandı

Yangın saat 16.10 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Çobanpınar Köyü Narağacı mevkiinde meydana geldi. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenlerin 112 Acil Çağrı merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye Bucak Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait ekipler sevk edildi. Havadan 2 uçak, 1 helikopter, karadan ise 23 arazöz, 5 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi ile 156 personelin müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangında 10 dekar ormanlık alan yanarak kül oldu.