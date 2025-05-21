Burdur'da Suçla Mücadele Operasyonu

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 01-15 Mayıs tarihleri arasında il genelinde suçun önlenmesi, olayların aydınlatılması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürüldü.

Yapılan uygulama ve denetimlerde il genelinde 20 bin 840 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda 3 adet tabanca, 5 adet yivsiz av tüfeği ve 3 adet kesici-delici alet (bıçak, çakı vb.) ele geçirildi.

Ayrıca, 63 umuma açık iş yeri denetlenirken, 2 iş yeri hakkında idari yaptırım uygulanmak üzere ilgili kurumlara bildirimde bulunuldu.

Kişilere karşı işlenen suçlarla (kasten yaralama, tehdit, hakaret vb.) mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, meydana gelen 168 olayın 166'sı aydınlatıldı, olaylarla bağlantılı 258 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Mal varlığına karşı işlenen suçlar (hırsızlık, dolandırıcılık, yağma vb.) kapsamında ise meydana gelen 37 olayın 27'si aydınlatıldı, olaylara karışan 40 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda ise, çeşitli suçlardan aranan toplam 37 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu şahıslardan 18'inin hapis cezasıyla arandığı, 19'unun ise ifadeye yönelik arandığı tespit edildi. - BURDUR