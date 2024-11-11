Burdur'da Uçurumdan Düşen Otomobil: 1 Yaralı

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Burdur'da kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 50 metrelik uçurumdan düştü: 1 yaralı

Yaralı 50 metrelik uçurumdan sedyeyle uzun uğraşlar sonucu çıkartılabildi

BURDUR - Burdur'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, yaklaşık 50 metre uçurumdan şarampole düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Yaralı ekipler tarafından bulunduğu yerden sedyeyle çıkartılıp hastaneye sevk edildi.

Kaza, gece saatlerinde Burdur'un Merkeze bağlı Yazıköy- Akçaköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçaköy istikametine seyir halinde olan Uğur K. yönetimindeki 77 AR 571 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan sürücü Uğur K., 50 metrelik uçurumdan itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkartılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.