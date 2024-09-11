Burdur\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ormanlık alanda yakalanan ve üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan 3 şahıstan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 Eylül tarihinde İl merkezinde ormanlık alan içerisinde yakalanan 3 şahsın üzerinde yapılan aramada 3 bin 750 kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen kağıt parçası ele geçirildi.

4 Eylül günü Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu çerçevesinde adli mercilere sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR