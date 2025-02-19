Burdur\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bucak ve Gölhisar ilçelerinde 1-18 Şubat tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak, Kaçakçılık ve Narkotik Suçlarla Mücadeleye yönelik yapılan planlı çalışmalarda 18 operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınarak haklarında adli işlem yapılan 18 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda 125 gram kubar esrar, 2 gram skunk, 46 gram bonzai, 11 kenevir tohumu, 2 adet elektronik terazi, 1 iklimlendirme sistemi, 6 adet kullanma aparatı, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 3 mühimmat, 7 kilogram tütün, 25 bin 280 adet makaron, 14 elektronik sigara, 2 adet makaron doldurma makinesi ele geçirildi. - BURDUR