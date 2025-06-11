Burdur'un Yeşilova ilçesinde 2 katlı bir evde gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.
Olay, saat 00.00 sıralarında Yeşilova ilçesi Merkez Mahallesi Tepecik Sokak'ta meydana geldi. Osman Öz'e ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR
Son Dakika › 3.Sayfa › Burdur'da Yangın: Evin İçinde Yaralanan Yok - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?