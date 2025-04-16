Burdur'da Yaşlı Adam Evinin İçinde Yanmış Hale Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Burdur'da Yaşlı Adam Evinin İçinde Yanmış Hale Bulundu

Geniş Video İzle

Burdur'da yalnız yaşayan 82 yaşındaki Saim Nas, evinde yanmış olarak bulundu. Yangın sigaradan çıktı.

16.04.2025 02:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İki katlı müstakil bir evde yalnız yaşayan 82 yaşındaki Saim Nas'tan haber alamayan yakınları, komşularından evi kontrol etmelerini istedi. Kapıyı açarak içeri giren komşular, Nas'ı oturduğu koltukla birlikte vücudunun bir kısmı yanmış halde hareketsiz olarak buldu.

SAĞLIK EKİPLERİ ÖLÜ BULDU

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Saim Nas'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yalnız adam evinde vücudunun yarısı yanmış şekilde ölü bulundu

ELİNDEKİ SİGARA KOLTUĞU TUTUŞTURMUŞ

Olay yeri inceleme ekipleri ile cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk değerlendirmelere göre, Saim Nas'ın koltukta otururken geçirdiği kalp krizi sonrası elindeki sigaranın koltuğu tutuşturduğu ve yangının bu şekilde başladığı üzerinde duruluyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Burdur\'da Yaşlı Adam Evinin İçinde Yanmış Hale Bulundu
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kalp Krizi, Güvenlik, İnceleme, 3-sayfa, Olaylar, Burdur, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Burdur'da Yaşlı Adam Evinin İçinde Yanmış Hale Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakmaya gücüm yok diyerek üç çocuğunu baltayla doğradı Bakmaya gücüm yok diyerek üç çocuğunu baltayla doğradı
Sergen Yalçın, Yüksel Yıldırım’ı Ali Koç üzerinden vurdu Sergen Yalçın, Yüksel Yıldırım'ı Ali Koç üzerinden vurdu
Aşk üçgeninde korkunç infaz: Kocasını vahşice öldürttü Aşk üçgeninde korkunç infaz: Kocasını vahşice öldürttü
Hatay’da kuduz alarmı, bölge karantinaya alındı Hatay'da kuduz alarmı, bölge karantinaya alındı
Avukat hatayı buldu, radar cezası iptal edildi Avukat hatayı buldu, radar cezası iptal edildi
TRT’nin Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat’a bir kötü haber daha TRT'nin Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat'a bir kötü haber daha
Sağlık Bakanlığı’ndan tartışmalı pankartla ilgili açıklama Sağlık Bakanlığı'ndan tartışmalı pankartla ilgili açıklama
Kurultay soruşturmasında İmamoğlu dahil 86 kişinin ifadesi alınıyor Kurultay soruşturmasında İmamoğlu dahil 86 kişinin ifadesi alınıyor
Trabzonspor anlaşmadan çıktı 3 büyüklerin borcu dudak uçuklattı Trabzonspor anlaşmadan çıktı! 3 büyüklerin borcu dudak uçuklattı
DEM Partili Hatimoğulları: Çok daha iç karartıcı bir tabloyla karşı karşıyayız DEM Partili Hatimoğulları: Çok daha iç karartıcı bir tabloyla karşı karşıyayız
Sihirli Annem eski kadrosuyla geri dönüyor Setten ilk kareler paylaşıldı Sihirli Annem eski kadrosuyla geri dönüyor! Setten ilk kareler paylaşıldı

09:49 Sırrı Süreyya Önder’in 10 saat süren ameliyatı sona erdi Yoğun bakımda gözetim altına alındı Sırrı Süreyya Önder'in 10 saat süren ameliyatı sona erdi! Yoğun bakımda gözetim altına alındı
09:44 Aort damarı yırtılan Sırrı Süreyya Önder’i defalarca uyarmış Aort damarı yırtılan Sırrı Süreyya Önder'i defalarca uyarmış
09:17 Altın yine ateşlendi Son rakam şaşırttı Altın yine ateşlendi! Son rakam şaşırttı
09:03 Kamu çalışanları için zam pazarlığı bugün başlıyor Kamu çalışanları için zam pazarlığı bugün başlıyor
02:31 Çin, havayolu şirketlerine Boeing’den uçak alımını durdurma talimatı verdi Çin, havayolu şirketlerine Boeing'den uçak alımını durdurma talimatı verdi
14:35 Harry Potter Dizisinin İlk Resmi Oyuncu Kadrosu Açıklandı Harry Potter Dizisinin İlk Resmi Oyuncu Kadrosu Açıklandı
14:28 Yağmurda ağaç altına sığınan 5 öğrencinin üzerine yıldırım düştü Yağmurda ağaç altına sığınan 5 öğrencinin üzerine yıldırım düştü
14:22 Naaşı 3 yıl sonra bulunan şehidin son isteği yerine getirildi Naaşı 3 yıl sonra bulunan şehidin son isteği yerine getirildi
14:16 Luka Modric 2. Lig takımına ortak oldu Luka Modric 2. Lig takımına ortak oldu
14:13 Babasına şiddet uygulayan Sansar Salvo tutuklandı Babasına şiddet uygulayan Sansar Salvo tutuklandı
14:12 Hayko Cepkin’den Erdoğan’ın başdanışmanı Oktay Saral’a yanıt Hayko Cepkin'den Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral'a yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2025 10:03:38. #7.13#
SON DAKİKA: Burdur'da Yaşlı Adam Evinin İçinde Yanmış Hale Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement