Burdur\'da Yaşlı Adam Evinin İçinde Yanmış Hale Bulundu

İki katlı müstakil bir evde yalnız yaşayan 82 yaşındaki Saim Nas'tan haber alamayan yakınları, komşularından evi kontrol etmelerini istedi. Kapıyı açarak içeri giren komşular, Nas'ı oturduğu koltukla birlikte vücudunun bir kısmı yanmış halde hareketsiz olarak buldu.

SAĞLIK EKİPLERİ ÖLÜ BULDU

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Saim Nas'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ELİNDEKİ SİGARA KOLTUĞU TUTUŞTURMUŞ

Olay yeri inceleme ekipleri ile cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk değerlendirmelere göre, Saim Nas'ın koltukta otururken geçirdiği kalp krizi sonrası elindeki sigaranın koltuğu tutuşturduğu ve yangının bu şekilde başladığı üzerinde duruluyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.