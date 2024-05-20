Burdur\'da Yaşlı Adamın Cüzdanını Gasp Eden Şüpheli Kovalamaca Sonucu Yakalandı

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Burdur'da sokakta yürüdüğü sırada yaşlı adamın gömleğinin cebinde bulunan cüzdanını ve telefonunu gasp edip tartaklayan şüpheli, polis ekibi tarafından yaklaşık 1 kilometre süren kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı. Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olay anı ve yaşanan kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 18 Mayıs Cumartesi günü saat 08.57'de Şekerevleri Mahallesi eski gülyağı fabrikası önünde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, dolaşmak için evden çıkıp yürüyüş yapan Halil T. (68) eski gülyağı fabrikası önüne geldiği sırada arkasından gelen M.A. (22) isimli şahıs yaşlı adamın önünü keserek, gömleğinin cebinde bulunan cüzdanı gasp etmeye çalıştı. Yaşanan arbede sırasında Halil T.'nin kafasına vuran ve yere düşürüp yaralayan M.A., yaşlı adamın cüzdanını ve telefonunu gasp etti. Pişkin hırsız daha sonra olay yerinde dolaşmaya devam ederken, olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen karakol ekiplerini gören M.A.'nın kaçtığını gören polis ekibi, araçtan inerek kaçan şüpheliyi kovalamaya başladı. Yaklaşık 1 kilometre boyunca süren kovalamacanın ardından M.A. Burç Mahallesi Aşıklar Parkı civarında kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Halil T. ise ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen M.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, gasp ettiği bin 900 TL para, kaçarken boşalttığı ve fırlattığı cüzdan ile kovalamaca esnasında düşürdüğü yaşlı adama ait cep telefonu sahibine teslim edildi.

Olay anı ve kovalamaca ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına anbean yansıdı. - BURDUR