Burdur Öğretmenevi Bahçesinde İnsan Kemikleri Bulundu - Son Dakika
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Burdur Öğretmenevi Bahçesinde İnsan Kemikleri Bulundu

Burdur Öğretmenevi Bahçesinde İnsan Kemikleri Bulundu

Burdur Öğretmenevi bahçesinde yapılan kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkan insan kemiklerinin eski bir Rum mezarlığına ait olabileceği düşünülüyor. Olay yerine gelen akademisyenler ve uzmanlar, kemikler üzerinde antropolojik incelemelere başladı.

06.01.2025 12:39  Güncelleme: 12:43
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Burdur Öğretmenevi bahçesinde yapılan kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkan insan kemiklerine yönelik incelemeler sürüyor. Bölgenin eski bir Rum mezarlığı olabileceği iddiaları gündeme gelirken, konuyla ilgili uzmanlar ve eski Burdur Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya değerlendirmelerde bulundu. MAKÜ Antropoloji Bölümü akademisyenlerinin çalışmaları devraldığı bölgede iskeletler tek tek çıkarılarak incelemeye alınacak.

Burdur merkez Bahçelievler Mahallesinde faaliyet gösteren Burdur Öğretmenevi bahçesinde peyzaj düzenlemesi yapılırken kanalizasyon için kanal açan işçiler insan kemikleri ile karşılaştı. Birden fazla kemiğin çıkması üzerine polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri alanda çalışma başlattı. Çalışmalar sonrasında bölgenin eski bir mezarlık olabileceği şüphesi üzerinde duran ekipler durumu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü akademisyenlerine bildirdi. Bölgeye gelen akademisyenler bölgede inceleme yapmak için sahayı devraldı.

Rum mezarlığı olabilir

Eski Burdur Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, bölgede gayrimüslim nüfusun tarihine dair uzun yıllardır araştırmalar yaptığını belirterek, "Burdur'da Rum ve Ermeniler mübadeleye kadar yaşamışlardı. Mezarlıklar konusunu araştırırken Rum mezarlığının tam yerini bilmiyordum ancak yaşlı kişilerden Tarım İl Müdürlüğü'nün kuzeybatı istikametinde olabileceğini duymuştum. Bugün öğretmenevi bahçesinde ortaya çıkan kemikler, buranın Rum mezarlığı olabileceği tezini güçlendiriyor" dedi.

Antropolojik incelemeler sürüyor

Sabah saatlerinde sahada çalışmalara başlayan ve şimdiye kadar 6 bireye ait iskeleti çıkaran akademisyenlerden Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Ahmet İhsan Aytek kemiklerle ilgili, "Dün öğretmenevi bahçesinde yapılan kazı esnasında bazı insan kemikleri tespit edilmişti. Bunun üzerine tabii adli makamlar olay yerine gelmişti. Daha sonra biz de devreye girdik durumları değerlendirmek için. Kemikler üzerinde yaptığımız ilk gözlemlere göre bunlar bir adli vakanın sonucu değil. Düzenli bir mezara gömülmüş bireyler olduğunu tespit ettik. Bugün de daha geniş bir ekiple geldik ve kazı çalışmasına başladık. Tamamen mezar olduğunu düşünüyoruz. Kemiklere baktığımızda bir antik dönem mezarı olmayacak kadar yeni ancak yeni bir vaka olamayacak kadar da eski olduğunu görüyoruz. Genel olarak yapılarına bakarsak tabi net bir şey söylemek mümkün değil ama 100-150 yıllık civarında bir kemik olduğunu söyleyebiliriz. Bu da tabi daha önceki dönemde yaşayan insanların mezarlık alanları olarak kullanabildiğini zaten biz sözlü olarak duyuyorduk. Bu da bunların en azından mezarlığın netliği yerine tespit etmek açısından önemli bir buluntu diyebiliriz. Burada biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mevcut iskeletlerin hepsini çıkardıktan sonra MAKÜ laboratuvarlarına götürüp iskeletleri temizleyip yaş, cinsiyet ya da bireye ait bazı bilgileri elde edeceğiz ve daha sonra bunları da raporlandırıp ilgili birimlere teslim edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kazı alanında güvenlik önlemleri devam ederken, bölgeden çıkarılan kemiklerin laboratuvarda yapılacak detaylı incelemelerle geçmişe dair önemli bilgiler sunması bekleniyor. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur Öğretmenevi Bahçesinde İnsan Kemikleri Bulundu - Son Dakika

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