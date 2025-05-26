Burhaniye\'de Korkutan Ot Yangını

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kızıklı yolunda meydana gelen ot yangını korkuttu.

Burhaniye Kızıklı yolunda Börülceköy mezarlığı karşısında çıkan ot yangını çevredekilere korkulu anlar yaşattı. Yol kenarındaki kuru otlar tutuşurken, yan rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü. Yoldan geçen bir vatandaş itfaiyeye telefon ederken, meyve ağaçlarını tehdit eden ot yangını vatandaşlar tarafından itfaiye gelmeden söndürüldü.

Kuruyan otların yangın tehlikesini artırdığını kaydeden Mustafa Karabıyık, "Yoldan geçerken yangına şahit olduk. Yangın otlu bir bahçeye sıçramış olsa ağaçlar zarar görürdü. Yangın, vatandaşlarında yardımı ile büyümeden söndürüldü. Yangına karşı dikkatli olmak lazım" dedi. - BALIKESİR