Burhaniye\'de Muhtarlar Toplantısı

Burhaniye'de Kaymakam İlyas Memiş'in başkanlığında Muhtarlar Toplantısı yapıldı. Kaymakamlık Salonundaki toplantıya, muhtarların yanı sıra kurum amirleri de katıldı.

Burhaniye'de Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında kurum amirlerinin katılımıyla muhtarlar toplantısı yapıldı. Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan toplantıda asayiş, trafik, uyuşturucuyla mücadele, eğitim, sağlık, sosyal, kültürel ve turizm alanlarında ilçemizde yapılan çalışmalar ve hizmetler görüşüldü. Kurum amirlerinin hizmet alanları ile ilgili bilgilendirme yapmasının ardından muhtarların talep ve sorunları değerlendirildi. - BALIKESİR