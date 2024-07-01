Bursa'da 16 yaşındaki genç kayboldu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çalıştığı iş yerinden çıkan 16 yaşındaki Muhammed Ali Önder, dün akşam saatlerinde kayboldu.
Bursa'nın Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Muhammed Ali Önder'den, dün akşam saatlerinde iş yerinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Muhammed'in ailesi görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'nin veya 0553 280 2006 nolu telefon numarasının aranmasını istedi. - BURSA
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