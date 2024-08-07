Bursa'da aç kalan ayı insanları kovaladı

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Bursa'da aç kalan ayı, çöp konteynerinde yemek aradığı sırada kendisini rahatsız eden insanları kovaladı.

Uludağ'a gezmeye giden vatandaşlar, çöp konteynerinde yemek arayan bir ayı olduğunu fark etti. Ayıyı bir süre rahatsız eden vatandaşlar ayıya epeyce yaklaştı. Aç ayı bir anda kendilerine doğru yaklaşan vatandaşlara saldırmak için hamle yaptı. Vatandaşlar ayının kovalamasıyla birlikte araçlarına binerek bölgeyi hızlıca terk etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA