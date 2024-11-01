Bursa'da Ahşap Binada Yangın Çıktı - Son Dakika
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Bursa'da Ahşap Binada Yangın Çıktı

Bursa\'da Ahşap Binada Yangın Çıktı

İnegöl'de elektrik kontağından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

01.11.2024 03:21
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı ahşap binada yangın çıktı.

Yangın saat 23.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Barış Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap binada meydana geldi. İddiaya göre elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşlar ekiplere haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevleri yoğun uğraş sonucu söndürdü. Yangın sırasında ev sahibi Ayhan Ö.'nün ikametinde olmadığı öğrenildi.

Yangın sonucu binada hasar meydana geldi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Ahşap Binada Yangın Çıktı - Son Dakika

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