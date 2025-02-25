Bursa'da Alüminyum Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Bursa'da Alüminyum Fabrikasında Yangın Çıktı

Bursa\'da Alüminyum Fabrikasında Yangın Çıktı

Bursa'nın Ovakça Mahallesi'nde alüminyum parça üreten bir fabrikada çıkan yangın nedeniyle çalışanlar tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı.

25.02.2025 11:54  Güncelleme: 12:02
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Bursa'da otomobil, kamyon, karavan ve ticari araçlara alüminyum parça üreten fabrikada yangın çıktı. Fabrika çalışanları tahliye edilirken yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

Edinilen bilgiye göre Yeşilova Holding iştiraklerinden olan Canel Otomotiv'in Osmangazi ilçesine bağlı Ovakça Mahallesi İstanbul Yolu üzerindeki ticari, binek ve ağır vasıtalar için alüminyum parça üreten fabrikasında saat 11.10 sularında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Siyah dumanlar tüm fabrikayı sarınca çalışan işçilerin hepsi tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda itfaiye aracı ve ekip gönderildi. Yangının kontrol altına alındığı. soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. İşçiler de bir süre dışarıda bekletildi

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

3-sayfa, Ekonomi, İtfaiye, bursa, Son Dakika

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