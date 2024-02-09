Bursa'da amatör bir maç sonrası saha boks ringine döndü - Son Dakika
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Bursa'da amatör bir maç sonrası saha boks ringine döndü

Bursa\'da amatör bir maç sonrası saha boks ringine döndü

Bursa'da oynanan amatör bir maç sonrası iki takım oyuncuları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay amatör kamerayla kaydedildi.

09.02.2024 09:51
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Bursa'da oynanan amatör bir maç sonrası saha boks ringine döndü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maç sonrası iki takım oyuncuları tartışmaya başladı. Tartışma, kısa bir süre sonra kavgaya döndü. O anlar anbean amatör kamerayla kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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