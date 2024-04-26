Bursa'da atlara eziyet kamerada - Son Dakika
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Bursa'da atlara eziyet kamerada

Bursa'nın 4 atı kamyonetin arkasına bağlayan sürücü atları böyle götürdü. Olay, İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Sürücü, kamyonetinin arkasına at arabasını bağladı etti. Daha sonra ise at arabasına da 4 atı bağlayan sürücü, bu şekilde seyir etti. Olayı gören sürücüler tepki gösterirken, bir sürücü de o anı görüntüledi.

26.04.2024 19:01
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Bursa'da atlara eziyet kamerada : Kamyonetin arkasına bağladığı 4 atı böyle götürdü

BURSA - Bursa'nın 4 atı kamyonetin arkasına bağlayan sürücü atları böyle götürdü.

Olay, İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Sürücü, kamyonetinin arkasına at arabasını bağladı etti. Daha sonra ise at arabasına da 4 atı bağlayan sürücü, bu şekilde seyir etti. Olayı gören sürücüler tepki gösterirken, bir sürücü de o anı görüntüledi.

Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, Hayvan Hakları, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da atlara eziyet kamerada - Son Dakika

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