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Bursa'da başıboş atlar cadde üzerinde ilerledi - Son Dakika
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Bursa'da başıboş atlar cadde üzerinde ilerledi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde başıboş atlar ana caddeye çıkarak araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Atların dakikalarca cadde üzerinde ilerlediği görüntüler, bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa\'da başıboş atlar cadde üzerinde ilerledi
18.12.2023 - 10:22,
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Bursa'da başıboş atlar cadde üzerinde ilerledi. Araç sürücülerine zor anlar yaşatan atlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde başıboş atlar ana caddeye çıktı. Dakikalarca sürü halinde ilerleyen atlar bazı sürücülere zor anlar yaşattı. Atların dakikalarca cadde üzerinde ilerlediği görülürken, bir süre sonra gözden kayboldu.

O anlar otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Panayır mahallesi, Osmangazi, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da başıboş atlar cadde üzerinde ilerledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da başıboş atlar cadde üzerinde ilerledi - Son Dakika
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