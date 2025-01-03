Bursa'da Başından Vurulmuş Kadın Bulundu - Son Dakika
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Bursa'da Başından Vurulmuş Kadın Bulundu

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Bursa'da park halindeki araçta başından vurulmuş Fatma Elif Kutlu hastanede hayatını kaybetti.

03.01.2025 03:13
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Bursa'da araç içerisinde başından vurulmuş kadın bulundu

BURSA - Bursa'da gece saatlerinde bir araç içerisinde başından vurulmuş kadın bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri 2. Buluş Sokak'ta park halindeki 16 BBJ 025 plakalı otomobilin içinde kanlar içerisinde hareketsiz duran kadın olduğunu fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarlar üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahla başından vurulmuş kadın Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. . İsminin Fatma Elif Kutlu olduğu öğrenilen kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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