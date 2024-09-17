Kolonya içip kendini kaybetti! Bıçakla kolunu kesmeye başladı - Son Dakika
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Kolonya içip kendini kaybetti! Bıçakla kolunu kesmeye başladı

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Bursa'da H.Ş. isimli şahıs, elinde bıçakla kendini kesmeye çalıştı. İntihara kalkışan H.Ş., bir yandan kolonya içerek bir yandan kendini kesmeye çalışarak çevredeki vatandaşları panikletti. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda ikna edilen H.Ş., polislere sarılarak teşekkür etti.

17.09.2024 09:43  Güncelleme: 11:29
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Bursa'da eline aldığı bıçakla kendini kesen ve zaman zaman kolonya içen şahıs, polisin uzun uğraşları sonucu ikna edildi. Polis ekiplerine sarılarak teşekkür eden adam, sağlık ekiplerinin tedavi talebini kabul etmedi.

Bursa'da Bıçakla Kendini Kesmeye Çalışan Şahıs İkna Edildi

Olay, Doğanbey Mahallesi Haşim İşçan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ş. isimli şahıs, eline aldığı kolonya ve bıçak ile "kendimi keseceğim" diye bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, H.Ş.'nin elindeki bıçağı bırakması için yoğun bir çaba sarf etti. Kolonya içen şahsı, polis ikna ederek elindeki bıçağı bıraktırdı. Şahıs, kendisini ikna eden polislere sarılarak teşekkür etti. Kendini kestiği için kolundan yaralanan H.Ş., sağlık ekiplerinin tedavi talebini reddetti. Polis, H.Ş.'yi polis merkezine götürdü.

Kolonya içip kendini kaybetti! Bıçakla kolunu kesmeye başladı
Kaynak: İHA

Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Sağlık, bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kolonya içip kendini kaybetti! Bıçakla kolunu kesmeye başladı - Son Dakika

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