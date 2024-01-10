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Bursa'da bir ev alev alev yanarak küle döndü - Son Dakika
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Bursa'da bir ev alev alev yanarak küle döndü

Bursa'da merkez Osmangazi ilçesinde bir evde çıkan yangın, yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle ev tamamen yanarak küle döndü. Yangının çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.

10.01.2024 - 10:31,
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Bursa'da ev alev alev yanarak küle döndü

BURSA - Bursa'da bir ev alevlere teslim olurken yangın yaklaşık 1 saat müdahalenin sonrasında kontrol altına alındı.

Yangın, geçtiğimiz gece merkez Osmangazi ilçesi Kuştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin büyüklüğü geceyi neredeyse gündüze çevirirken itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saat süren müdahalenin sonrasında kontrol altına aldı.

Evin alev alev yanması çevrede bulunan vatandaşların cep telefon kamerasına yansıdı.

Bursa\'da bir ev alev alev yanarak küle döndü
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da bir ev alev alev yanarak küle döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da bir ev alev alev yanarak küle döndü - Son Dakika
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