3.Sayfa

Bursa'da bir marketin deposunda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Gökçeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, market deposunda henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA