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Bursa'da çiftlik yangını

Bursa'da çıkan yangın çiftlikte korku dolu anlar yaşattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa\'da çiftlik yangını
18.12.2023 - 09:32,
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Bursa'da bir çiftlikte çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Çiftlikteki bir kişi de çıkarak canını kurtardı. Etrafındaki ağaçlık nedeniyle kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi, Fuat Kuşçuoğlu Caddesi üzerinde bir çiftlikte meydana geldi. Sobadan çıktığı düşünülen yangın çevresindeki çalılık ve ağaçlık alanların sıklığı nedeniyle kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile birlikte kontrol altına alınan yangın söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı. Olayda kimse şans eseri yaralanmazken kül olan çiftlikte ekipler tarafından kesin çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Osmangazi, İtfaiye, Bursa, Son Dakika

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