Bursa\'da drift yapan sürücüye ağır ceza

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Bursa'da gece yarısı Tofaş Şahin model aracıyla dakikalarca drift atan sürücüye 38 bin 672 lira ceza kesildi ve ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde boş alan bulan sürücü, fabrika önünde dakikalarca drift attı. Güvenlik görevlisi, sürücüyü uyarsa da sonuç alamadı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Plakası tespit edildi, ceza yazılıp ehliyetine el konuldu

Görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada drift atan otomobilin plakası tespit edildi. Sürücüye drift yapmak ve abartı egzoz maddelerinden toplam 38 bin 672 TL ceza yazıldı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu. - BURSA