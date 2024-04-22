Bursa'da gece yarısı Tofaş Şahin model aracıyla dakikalarca drift atan sürücüye 38 bin 672 lira ceza kesildi ve ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde boş alan bulan sürücü, fabrika önünde dakikalarca drift attı. Güvenlik görevlisi, sürücüyü uyarsa da sonuç alamadı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Plakası tespit edildi, ceza yazılıp ehliyetine el konuldu
Görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada drift atan otomobilin plakası tespit edildi. Sürücüye drift yapmak ve abartı egzoz maddelerinden toplam 38 bin 672 TL ceza yazıldı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da drift yapan sürücüye ağır ceza - Son Dakika
Kars polisi Narkotik Dedektör Köpeği Daxo'nun katıldığı operasyonda uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha vurdu. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerle birlikte şüpheli şahıs tutuklandı. Kars Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların süreceğini belirtti.
Aydın'ın Germencik ilçesinde, 36 yaşındaki bir vatandaşın bağ evinde ölü olarak bulunduğu belirlendi. İncelemeler sonucunda, vatandaşın intihar ettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarda 18 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar sonucunda bin 801 adet sentetik hap, 85,84 gram metamfetamin, 81 adet fişek, 15,03 gram bonzai, 13,77 gram esrar, 4 adet tabanca ve 4 adet hassas terazi ele geçirildi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Kayseri Ağır Ceza İlamat Masası tarafından aranan bir şüpheli, 'Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan 5 yıl hapis cezasıyla yakalandı. Şüpheli, Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 6 şüpheli tutuklandı. İl genelinde yapılan operasyonlarda 2 olayda 2 şüpheliye işlem yapıldı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca, 4 şahıs arama kaydı bulunurken, 3 şahıs tutuklandı ve 1 şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Operasyonlar sonucunda 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, polise mukavemet ederek silah çeken Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü'yle ilgili gerekli adımların titizlikle atılacağını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?