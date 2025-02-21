Bursa'da Eczane Bahçesine Dalan Araç

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Kaza yapan araç eczane bahçesine daldı: O anlar kamerada

BURSA - Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan hafif ticari araç bir eczanenin bahçesine daldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi 308. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer D. idaresindeki 16 AC 5214 plakalı hafif ticari araç, Erdoğan K. yönetimindeki 16 AUV 407 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yoldan çıkarak bir eczanenin bahçesine daldı. Yaşanan kazada 2 sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.