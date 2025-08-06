Bursa\'da Eski Eş Kavgası

BURSA'da bir kadın yolda karşılaştığı eski eşini, 'Ailemi dolandırdın' diyerek cadde ortasında yere yatırıp, darbetti. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Boşanan çift, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında kadın, eski eşini, ailesini dolandırdığını öne sürerek darbetmeye başladı. Yere yatırdığı eski eşini tekme tokat döven kadını çevredekiler de sakinleştiremedi. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kadını güçlükle sakinleştirirken, taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan kadının, 'Ailemi dolandırdın' diyerek eski eşini darbettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.