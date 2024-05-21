Bursa\'da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi havaya uçurdu

Bursa'da ev sahibiyle tartışan kiracı Atakan Aksu, dairenin doğal gaz vanasını açtı. Sıkışan gaz nedeniyle meydana gelen patlamada Aksu yaralanırken, ev kullanılamaz hale geldi.
Olay, saat 16.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi 199. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibiyle bilinmeyen nedenle tartışan kiracı Atakan Aksu, 3 katlı binanın giriş katındaki dairenin doğal gaz vanasını açtı. Evde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.
Kapı ve pencerelerin parçalandığı, eşyaların sokağa fırladığı patlama sonrası adrese çok sayıda, sağlık, itfaiye ve polis ekibi gönderildi.
Yaralanan kiracı Aksu, ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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