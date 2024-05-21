Bursa'da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi havaya uçurdu - Son Dakika
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Bursa'da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi havaya uçurdu

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ev sahibiyle tartışan kiracı, dairenin doğal gaz vanasını açtı. Dairede biriken gaz nedeniyle apartmanda şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle dairenin kapı ve pencerelerin parçalandı, evdeki eşyalar ise sokağa fırladı. Diğer dairelerin de hasar gördüğü patlamada, evi patlatan kiracı ağır yaralandı.

21.05.2024 18:25
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Bursa'da ev sahibiyle tartışan kiracı Atakan Aksu, dairenin doğal gaz vanasını açtı. Sıkışan gaz nedeniyle meydana gelen patlamada Aksu yaralanırken, ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi 199. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibiyle bilinmeyen nedenle tartışan kiracı Atakan Aksu, 3 katlı binanın giriş katındaki dairenin doğal gaz vanasını açtı. Evde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

Bursa'da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi patlattı

EV HARABEYE DÖNDÜ

Kapı ve pencerelerin parçalandığı, eşyaların sokağa fırladığı patlama sonrası adrese çok sayıda, sağlık, itfaiye ve polis ekibi gönderildi.

Bursa'da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi patlattı

KİRACININ HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralanan kiracı Aksu, ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi patlattı
Bursa\'da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi havaya uçurdu
Kaynak: DHA
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi havaya uçurdu - Son Dakika

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