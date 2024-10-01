Bursa\'da Fabrikada Yangın

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Bursa'da otomotiv yedek parça üreten fabrikanın baca kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomotiv yedek parçası üreten fabrikanın baca kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevler kısa sürede bacayı sararken bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkışı sebebi araştırılıyor. - BURSA