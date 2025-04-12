Bursa\'da Feci Kaza: 2 Yaralı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkıp karşı yöne geçin kamyonet minibüsle çarpıştı. Kazada can pazarı yaşanırken biri ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şoför kabininde sıkışan kamyonet sürücüsü itfaiye ekiplerince çıkartılıp hastaneye kaldırıldı.

Kaza Ataevler Kavşağı yakınlarında öğle saatlerinde meydana geldi. Üçevler yönünden Ata Bulvarı istikametine giden kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı yöne geçti. Bir minibüsle çarpışan kamyonetin sürücüsü şoför kabininde sıkıştı. Kazada minibüste de bir kişi yaralandı.

Direksiyon başında sıkışıp ağır yaralanan kamyonet sürücüsü itfaiye ekiplerince çıkartılıp hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralının durumunun daha iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, feci kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA