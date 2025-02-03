Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın - Son Dakika
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Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

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Bursa'daki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, tekstil fabrikasına sıçrayarak büyük hasara yol açtı.

03.02.2025 12:42
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Bursa faciadan döndü...Yerleşim içindeki geri dönüşüm tesisindeki yangın böyle başladı

Yerleşim yerlerine yakın noktadaki geri dönüşüm tesisleri Bursa'nın geleceğini tehdit ediyor

Tekstil fabrikasına da sıçrayan yangın 60 itfaiye aracı 123 personelin katılımıyla 4 saatte söndürüldü

Bursa'da 2 fabrikada çıkan yangının ilk anlara kameraya böyle yansıdı

BURSA - Bursa'da şehir merkezinde yerleşim birimleriyle içiçe olan geri dönüşüm tesisleri tehlike saçıyor. Bursa'da sabah saatlerinde başlayan yangının ilk anları olayın dehşetini gözler önüne serdi. Yangın yandaki tekstil fabrikasına da sıçradı. 4 saat süren, alevlerin ve kara dumanların gökyüzüne yükseldiği yangın 60 itfaiye aracı ve 123 personelin katılımıyla 4 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 06.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Vakıfköy Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında başladı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğindeki tekstil fabrikasına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, 60 araç ve 123 personelle müdahale eden itfaiye ekiplerince 4 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alev alev yanan anlar kamerada

Öte yandan, yangının başladığı ilk dakikalarda çekilen görüntüler saniye saniye kameraya yansıdı. Yangının, hurda ve geri dönüşüm tesislerinin yerleşimin içinde olması tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa'da şehir merkezinde onlarca geri dönüşüm tesisinin yerleşim birimlerine çok yakın noktada ya da iç içe olması ise dikkat çekiyor. Çevreciler, zaman zaman atık yakarak hava kirliliğine de sebep olan, çoğu ruhsatsız çalışan bu hurdacıların denetlenmesini istiyor.

(ERZ-EA-İHS)

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın - Son Dakika

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