Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın - Son Dakika
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Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

Bursa\'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın
25.07.2025 11:30  Güncelleme: 11:32
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Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinin atık kağıt bölümünde çıkan yangın nedeniyle şehir siyah dumanla kaplandı. Yangında can kaybı veya yaralanma olmadı fakat tesisin bir bölümü zarar gördü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geri dönüşüm tesisinin atık kağıt bölümünde çıkan yangın sebebiyle şehir siyah dumanla kaplandı.

Osmangazi ilçesine bağlı Geçit Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinin atık kağıt bölümünde saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 11 araç, 7 ekip ve 27 personelle alevlere müdahale edildi. Materyallerin yanıcı ve parlayıcı olması sebebiyle alevlerin kısa sürede büyümesiyle gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında tesisin bir bölümü zarar görürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu arada Bursa'daki geri dönüşüm tesislerinin yerleşim yerlerinin arasında bulunması ve sürekli yangın çıkması bir tehlikeyi daha gündeme taşıdı. Bursalı çevreciler ve vatandaşlar, hurdacılara yönelik bir proje üretilmesini, kaçak işyerlerinin de kapatılmasını, izinli faaliyet göstereceklerin de kontrollü şekilde, iş güvenliği tedbirleri alınarak faaliyet göstermelerini istiyor.

Öte yandan hurda tesisindeki yangın sebebiyle şehrin bir çok noktasında kara bulutların oluşması dikkat çekti. - BURSA

Kaynak: İHA

bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın - Son Dakika

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