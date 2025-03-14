Bursa\'da Gül Serasında Yangın

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir gül serasının paketleme bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Orhangazi'ye bağlı Gemiç Mahallesi altında bulunan bir gül serasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Aynur Sain isimli vatandaşa ait Gemiç altındaki gül seralarının paketleme bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden serada çalışan işçiler kendilerini dışarı attı. Yangına ilk olarak işletmenin hemen yakınında yer alan Asil Çelik fabrikasına ait itfaiye aracı ile müdahale edildi. İhbar üzerine bölgeye Orhangazi ve Gemlik'ten itfaiye araçları sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, seranın paketleme bölümünde büyük hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA