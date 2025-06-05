Bursa'da Hırsızlar Giysi Dolabını Soydu

Canlarını hiçe sayarak giysi kumbarasından kıyafet böyle çaldılar

BURSA - Bursa'da farklı noktalara kurulan ve vatandaşların kullanmadığı kıyafetleri depolayan atık giysi dolapları, hırsızların uğrak noktalarından oldu. Hırsızların, canlarını hiçe sayarak giysi dolabının içine girerek atık giysi dolabındaki eşyaları çaldığı anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Kentin farklı noktalarına, vatandaşların kullanmadıkları giysileri toplamak için kurulan atık giysi dolaplarına dadanan hırsızlar, canlarını hiçe sayarak dolapların içine girdi. Dolap içindeki hırsız, beğendiği eşyaları dışarıda bekleyen arkadaşına verirken, arkadaşı ise dışarıda gözcülük yaptı. Hırsızların o anları saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.