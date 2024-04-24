Bursa'da Holding Binasına Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Bursa'da Holding Binasına Silahlı Saldırı

Bursa\'da Holding Binasına Silahlı Saldırı

Bursa'da bir holding binasına otomobille gelen saldırganlar gece yarısı kimsenin olmadığı saatte binaya 43 el ateş açtı. Saldırı sonucunda binanın camları kırılırken, binada görevli özel güvenlikçi saldırıdan yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

24.04.2024 09:44
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- Bursa'da bir holding binasına otomobille gelen saldırganlar gece yarısı kimsenin olmadığı saatte binaya 43 el ateş açtı. Kurşunların hedefi olan camlar tuz buz olurken, binada görevli özel güvenlikçi ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup şüpheli cadde üzerinde bulunan holdingin ana binasına saldırı düzenlemek için beyaz bir otomobille geldi. Binanın önünden geçtiği esnada aracın camından çıkan saldırganlar, otomatik silahla arka arkaya bastı. Tam 43 merminin isabet ettiği binada bulunan bir bekçi ise arka arkaya gelen kurşunlardan son anda kurtuldu. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, olayla ilgili tahkikat başlatırken, olay yerinden otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polisin titiz soruşturmasının sürdüğü bildirildi - BURSA

Kaynak: İHA

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