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Bursa'da İki Katlı Müstakil Evde Yangın - Son Dakika
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Bursa'da İki Katlı Müstakil Evde Yangın

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan İsmetiye Mahallesi'nde iki katlı müstakil bir evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Ev sahipleri tarafından fark edilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Bursa\'da İki Katlı Müstakil Evde Yangın
08.01.2024 - 11:16,
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Bursa'da iki katlı müstakil evde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi İsmetiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken ev sahipleri durumu fark ederek itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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