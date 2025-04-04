Bursa\'da iniş takımı kırılan eğitim uçağındaki 2 kişi ölümden döndü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Yunuseli Havaalanı'nda, özel bir uçuş okuluna ait çift kişilik uçak, iniş sırasında piste sert çarptı.

SÜRÜKLENEREK DURABİLDİ

Saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, uçağın pervanesi zemine temas etti ve uçak sürüklenerek durabildi.

PİLOT VE YOLCU YARALANDI

Kaza sonucu pilot Erkan Hoş ve yanındaki yolcu yaralandı. Olay yerine hızla sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Pilot ve yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatı rken, uçağın iniş esnasındaki teknik durumu araştırılıyor.