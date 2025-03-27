Bursa\'da Kaçak Göçmen Operasyonu

Bursa'da kaçak göçmenlere kalacak yer temin ederek bir iş yerinde çalıştırdığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığı suçunun deşifre edilmesi, suç failleri ve organizatörlerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Bursa'da merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesinde yabancı uyruklu şahıslara kalacak yer temin edilerek çalıştırıldıkları tespit edildi. 27 Mart Perşembe günü gerçekleştirilen operasyonda toplam 19 yabancı uyruklu şahıs muhafaza altına alınarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. 14 şahsın kimliğinin ve yasal kalış hakkının bulunmadığı, 4 şahsın vize ihlalinden yasal kalış hakkının olmadığı, 1 şahsın Bursa'ya kayıtlı geçici koruma kimlik belgelerinin mevcut olduğu ve çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edildi. Yabancı uyruklu şahıslara kalacak yer temin ederek işyerinde çalıştırdığı tespit edilen E.A. ve W.E. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. - BURSA