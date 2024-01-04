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Bursa'da kaçak göçmen tarlada çalışırken jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da kaçak göçmen tarlada çalışırken jandarma tarafından yakalandı

Bursa'da kaçak olarak ülkeye giren ve tarlada çalışan bir göçmen, jandarma timlerinin dron destekli baskını sonucu kıskıvrak yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yasa dışı göçmenlere yönelik uygulamaları devam ediyor. Göçmen şahıs, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

Bursa\'da kaçak göçmen tarlada çalışırken jandarma tarafından yakalandı
04.01.2024 - 10:44,
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Bursa'da kaçak olarak ülkeye giren ve tarlada çalışan şahıs, jandarma timlerinin dron destekli baskını sonrası kıskıvrak yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İznik ilçe Jandarma Komutanlığı timleri, yasa dışı yollarla ülkeye giren ve ilçede tarlalarda çalışan göçmenlere yönelik uygulamalara aralıksız devam ediyor. Son olarak alınan istihbarı bilgi sonrası bir kaçak göçmenin çalıştığının öğrenilmesiyle birlikte çalıştığı tarlaya giderek dron destekli yapılan ani baskın sonrası göçmen kıskıvrak yakalandı.

Göçmen şahıs, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek. - BURSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa'da kaçak göçmen tarlada çalışırken jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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