Bursa\'da kaçak göçmen tarlada çalışırken jandarma tarafından yakalandı

Bursa'da kaçak olarak ülkeye giren ve tarlada çalışan şahıs, jandarma timlerinin dron destekli baskını sonrası kıskıvrak yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İznik ilçe Jandarma Komutanlığı timleri, yasa dışı yollarla ülkeye giren ve ilçede tarlalarda çalışan göçmenlere yönelik uygulamalara aralıksız devam ediyor. Son olarak alınan istihbarı bilgi sonrası bir kaçak göçmenin çalıştığının öğrenilmesiyle birlikte çalıştığı tarlaya giderek dron destekli yapılan ani baskın sonrası göçmen kıskıvrak yakalandı.

Göçmen şahıs, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek. - BURSA