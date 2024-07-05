Bursa'da kaybolan 3 kız AVM'de bulundu - Son Dakika
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Bursa'da kaybolan 3 kız AVM'de bulundu

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Bursa'da paten kaymak için evden çıkan 3 kız, şiddetli yağmur nedeniyle iptal olan metro seferinden dolayı evlerine dönemedi. Kızlar AVM'de mahsur kalınca, aileleri ve yakınları seferber oldu. Güvenlik görevlileri tarafından bulunan kızlar, ailelerine teslim edildi. Kızlarla kavuşma anları kameraya yansıdı. Bursa halkı kayıp kızları ararken, sevindirici haber AVM'den geldi. Kızlar evlerine döndüğünde mahalleli tarafından alkışlandı. Kızların yağmur nedeniyle iptal olan metro seferine binemeyip AVM'de mahsur kaldıkları ortaya çıktı.

05.07.2024 01:44
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Bursa kayıp 3 kız için ayağa kalktı, kızlar AVM'de paten kayarken bulundu

Bursa'da şiddetli yağmur nedeniyle metro iptal oldu, 3 kız AVM'de mahsur kaldı

Tüm Bursa kaybolan kızları alkışla karşıladı

Ailelerin kavuşma anı kamerada

BURSA - Bursa'da paten kaymak için evden çıkıp Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezine giden 3 kız arkadaş, şiddetli yağmur nedeniyle iptal olan metro seferinden ötürü evlerine dönemedi. Kızlar AVM'de mahsur kalınca, kendilerine ulaşamayan aileleri ve yakınları adeta seferber oldu. Güvenlik görevlileri tarafından bulunan kızlar, ailelerine teslim edilirken, ailelerin kızlarla kavuştuğu anlar kameraya anbean yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde evlerinden paten kaymak için Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezine giden 10 yaşlarındaki Zeynep, Meryem ve Sümeyye geç saatlere kadar evlerine dönmedi. Kızlarına ulaşamayan aileler durumu polis ekiplerine bildirirken, konu komşu 3 arkadaşı bulmak için seferber oldu. Adeta tüm Bursa halkı kayıp kızlardan haber ararken, sevindirici haber AVM'nin güvenliklerinden geldi. Kendilerine gelen telefon üzerine aileler hemen alışveriş merkezine giderken, kızlarına kavuşmanın sevinciyle gözyaşlarına boğuldu ve o anlar kameraya yansıdı.

Emek Mahallesi'nde ise yüzlerce kişi sokakta kaybolan kızları bekledi. Evlerine dönen kızları mahalleli alkışla karşılarken, Bursa'yı ayağa kaldıran minik kızların yağmur nedeniyle iptal olan metro seferine binemeyip AVM'de mahsur kaldıkları öğrenildi.

Kaynak: İHA

Bursa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da kaybolan 3 kız AVM'de bulundu - Son Dakika

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