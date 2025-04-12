Bursa\'da Kaybolan Esnaf Ölü Bulundu

Bursa'da 10 gündür kayıp olan esnaf, metruk bir evde ölü olarak bulundu.

Bursa'nın İznik ilçesinde kayıp olarak aranan esnaf Mehmet Ali Y.'yi yakınları 10 gündür arıyordu. Yeni Mahalle Maltepe Caddesi'nde bulunan metruk bir evde cansız bedenine ulaşılırken, polis ekiplerinin yaptığı incelemede "Ölümünden kimse sorumlu değildir" yazılı not bulundu. Mehmet Ali Y'nin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - BURSA