Bursa'da Kaybolan Yaşlı Kadın Ormanda Bulundu - Son Dakika
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Bursa'da Kaybolan Yaşlı Kadın Ormanda Bulundu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde evinden çıkan 80 yaşındaki M.K., geri dönmeyince yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve köpeklerin katıldığı çalışmalar sonucunda yaşlı kadın ormanlık alanda bulundu.

14.06.2024 21:56
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde evinden çıktıktan sonra gelmeyen yaşlı kadının yakınları telaş üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen JAK ekipleri yaşlı kadını ormanlık alanda buldu.

Mudanya ilçesine bağlı Kaymakoba mahallesindeki evinden çıkan 80 yaşındaki M.K., geri dönmeyince yakınları telaşa kapıldı. Yaşlı kadından saatlerce haber alamayan yakınları durumu 112 Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve 1 İz Takip Köpeği ile Jandarma Asayiş Timleri devreye girdi. Bölgede çalışmaları yoğunlaştıran ekipler, 8 saatlik çalışma sonrasında yaşlı kadını 3 kilometre ileride ormanlık alanda buldu. M.K.'nın hayati tehlikesinin bulunmaması yakınları tarafından sevinçle karşılandı. Öte yandan, yaşlı kadının yakınları jandarma ekiplerine teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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