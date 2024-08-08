Bursa'da kız kardeşini tehdit eden akrabasını bıçaklayan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da kız kardeşini tehdit eden akrabasını bıçaklayan şüpheli yakalandı

Bursa\'da kız kardeşini tehdit eden akrabasını bıçaklayan şüpheli yakalandı

Bursa'da yaşanan olayda, kız kardeşini tehdit eden bir akrabası tarafından bıçaklanan Yusuf K., olay yerindeki Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Olayın ardından yaralı Yusuf K., hastaneye kaldırıldı.

08.08.2024 10:19
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Bursa'da kız kardeşini tehdit eden akrabasını bıçaklayan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından olay yerinde yakalandı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf K. (49) kız kardeşini tehdit eden akrabası Ramazan U. (42) ile görüşmek için bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan Ramazan U. yanında bulundurduğu bıçak ile Yusuf K.'yi kolundan bıçakladı. Şüpheli olay yerinde beklerken, yerde kanlar içerisinde kalan Yusuf K.'nin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralı adam olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Olaydan hemen sonra gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile bölge ekibi şüpheli Ramazan U.'yu olay yerinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yaralı Yusuf K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da kız kardeşini tehdit eden akrabasını bıçaklayan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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