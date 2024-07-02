Bursa'da Konar-Göçer Şahıslar Darp Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Konar-Göçer Şahıslar Darp Edildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, para ve yiyecek isteyen konar-göçer şahıslar, işyeri sahipleri ve vatandaşlar tarafından darp edildi. Konar-göçerlerin uzun süre boyunca dilencilik yapması ve uyarılara aldırış etmemesi üzerine, bölge sakinleri tarafından kaydedilen olayda, şahıslar bölgeden uzaklaştırıldı.

02.07.2024 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da vatandaşların peşini bırakmayarak para ve yiyecek isteyen konar-göçer şahıslar bölgedeki işyeri sahipleri ve vatandaşlar tarafından darp edildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, konar-göçer şahıslar bir süre boyunca bölgedeki vatandaşlardan dilencilik yaptı. Bölge sakinlerini rahatsız eden ve uyarılarına rağmen aldırış etmeyen konar-göçer şahıslar esnaf ve vatandaşlar tarafından darp edilerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Yaşananlar site sakinleri tarafından kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Konar-Göçer Şahıslar Darp Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:26 Bomba iddia Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, “izmarit vergisi“ geliyor Bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, "izmarit vergisi" geliyor
10:36 Sağlık Bakanlığı’nda bayrak değişimi Memişoğlu görevi Fahrettin Koca’dan devraldı Sağlık Bakanlığı'nda bayrak değişimi! Memişoğlu görevi Fahrettin Koca'dan devraldı
09:34 Mehmet Özhaseki, “Çalışmaya devam edeceğiz“ paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı Mehmet Özhaseki, "Çalışmaya devam edeceğiz" paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı
09:15 Akaryakıtta yeni dönem Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, 2025’ten itibaren zorunlu olacak Akaryakıtta yeni dönem! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, 2025'ten itibaren zorunlu olacak
01:08 179 kaymakamın görev yeri değişti Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede 179 kaymakamın görev yeri değişti! Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede
11:16 Kara Kartal’ı tutabilene aşk olsun Beşiktaş, Anderson Talisca’yı bonservisiyle alıyor Kara Kartal'ı tutabilene aşk olsun! Beşiktaş, Anderson Talisca'yı bonservisiyle alıyor
11:11 Sinan Ateş davası 2’nci gününde devam ediyor Tetikçiyle aynı araçtaki özel harekatçıdan şaşırtan savunma Sinan Ateş davası 2'nci gününde devam ediyor! Tetikçiyle aynı araçtaki özel harekatçıdan şaşırtan savunma
11:06 Bomba iddia Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor Bomba iddia! Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor
10:52 Jose Mourinho’dan rakiplerine bomba gönderme: Umarım maaşları ödeyebilirler Jose Mourinho'dan rakiplerine bomba gönderme: Umarım maaşları ödeyebilirler
10:40 Emekliler ne kadar zam alacak İşte 10 farklı senaryoya göre ortaya çıkan rakamlar Emekliler ne kadar zam alacak? İşte 10 farklı senaryoya göre ortaya çıkan rakamlar
09:54 Kabine bir ay aranın ardından toplanıyor Ana gündem yarın açıklanacak enflasyon rakamları Kabine bir ay aranın ardından toplanıyor! Ana gündem yarın açıklanacak enflasyon rakamları
09:51 Kader maçına çıkıyoruz İşte Avusturya-Türkiye mücadelesinin muhtemel 11’leri Kader maçına çıkıyoruz! İşte Avusturya-Türkiye mücadelesinin muhtemel 11'leri
09:28 Fenerbahçe’de neler oluyor Jose Mourinho 6 futbolcuya kapıyı gösterdi bile Fenerbahçe'de neler oluyor? Jose Mourinho 6 futbolcuya kapıyı gösterdi bile
09:25 Şahan Gökbakar, sığınmacı meselesine sessiz kalamadı: Ülkeyi yok edecek bir sorun, çözüm aramalıyız Şahan Gökbakar, sığınmacı meselesine sessiz kalamadı: Ülkeyi yok edecek bir sorun, çözüm aramalıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 12:17:00. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Konar-Göçer Şahıslar Darp Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement