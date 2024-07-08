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Bursa'da korkutan fabrika yangını

BURSA - Kestel Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının bacasında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Kestel Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrika bacasında meydana gelen yangın paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın etrafa yayılmadan söndürüldü. Yangında 4 işçi dumandan etkilendi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.