Bursa'da lodos hayatı felç etti: Tabelalar uçtu, ağaçların dalları kırıldı
Kent merkezinde ağaçların yaprakları çöplük oluşturdu, çöp konteynerleri devrildi
Bir alışveriş merkezinin uçmak üzere olan sac tabela parçası itfaiye ekiplerince söküldü
BURSA - Bursa'da şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Şehir merkezinde ağaçların dalları kırıldı, sokaklar ağaç yapraklarıyla doldu taştı. Çöp konteynerleri devrildi, bir işyerinin üstündeki sac tabela parçası ise merdivenli itfaiye ekiplerince söküldü.
Meteoroloji günlerdir uyarıyordu. Akşam saatlerinde etkili olan fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şehir merkezinde ağaçların yaprakları ve dalları ile çöp kutularından uçan cisimler tehlike oluşturdu. Bazı ağaçların dalları kırıldı, çöp konteynerleri devrildi
Atatürk Caddesi'nde bir işyerinin üstündeki sac tabela parçası ise az kalsın kazaya yol açacaktı. Polisler emniyet şeridi çevirdi, itfaiye ekipleri ise merdivenle çıkarak sac parçasını kurtardılar
Şehrin bir çok noktasında yolda yürüyen vatandaşlar da zor anlar yaşadılar
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