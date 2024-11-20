3.Sayfa

İstanbul\'da kar yağışı için tarih verildi

Asgari ücret fırsatçıları ilk zammı yaptı

İmamoğlu ve Polat çiftinin davasına bakan savcı hakkında karar

Esenyurt\'ta hareketli gece! Kardeşini öldürdü, kendini eve kilitledi

Bakan Tekin\'den sabah 9\'da telefon: Tartışmayı ben açmadım

Bursa'da lodos hayatı felç etti: Tabelalar uçtu, ağaçların dalları kırıldı

Kent merkezinde ağaçların yaprakları çöplük oluşturdu, çöp konteynerleri devrildi

Bir alışveriş merkezinin uçmak üzere olan sac tabela parçası itfaiye ekiplerince söküldü

BURSA - Bursa'da şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Şehir merkezinde ağaçların dalları kırıldı, sokaklar ağaç yapraklarıyla doldu taştı. Çöp konteynerleri devrildi, bir işyerinin üstündeki sac tabela parçası ise merdivenli itfaiye ekiplerince söküldü.

Meteoroloji günlerdir uyarıyordu. Akşam saatlerinde etkili olan fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şehir merkezinde ağaçların yaprakları ve dalları ile çöp kutularından uçan cisimler tehlike oluşturdu. Bazı ağaçların dalları kırıldı, çöp konteynerleri devrildi

Atatürk Caddesi'nde bir işyerinin üstündeki sac tabela parçası ise az kalsın kazaya yol açacaktı. Polisler emniyet şeridi çevirdi, itfaiye ekipleri ise merdivenle çıkarak sac parçasını kurtardılar

Şehrin bir çok noktasında yolda yürüyen vatandaşlar da zor anlar yaşadılar