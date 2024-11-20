Bursa'da mobilya atölyesinde yangın
BURSA - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Edinilen ilk bilgilere göre, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde bulunan bir mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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