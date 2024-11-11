Bursa'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

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Bursa'da 2 motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

BURSA - Bursa'da 2 motosikletli kafa kafaya çarpıştı. Savrulan 2 sürücü yaralanırken, yardımına çevredekiler koştu. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücülerin durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 motosiklet sürücüsü, cadde üzerinde seyir halindeyken, kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücüler yerde kalınca, yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine 112 Ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan sürücülerin durumu iyi olduğu öğrenildi.