Bursa'da Motosiklet Vinçle Çarpıştı: 2 Ağır Yaralı

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Motosiklet önünde seyreden vinçe arkadan çarptı: 2 ağır yaralı

BURSA - Bursa'da seyir halindeki motosiklet, önünde seyreden vinçe çarptı. Yaşanan kazada motosiklette bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, önünde seyreden ve plakası ile sürücüsü öğrenilemeyen vinçe arkadan çarptı. Yaşanan kaza sonrası motosiklette bulunan İbrahim Demirel ile Ramazan Yalçın savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Kazada ağır yaralanan İbrahim Demirel ile Ramazan Yalçın, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İsmi öğrenilemeyen vinç sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.