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Bursa'da orman yangını

BURSA - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 2 helikopter 25 araç 87 personel ile havadan ve karadan müdahale sürerken yangının boyutu havadan görüntülendi.

Yangın, Orhaneli ilçesi kırsal Çivili Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye havadan yangın söndürme helikopteri karadan ise Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 helikopter 25 araç 87 personel ile yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.