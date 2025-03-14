Bursa'da Orman Yangını!

Bursa'da korkutan orman yangını: Müdahale sürüyor

BURSA - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, Mustafakemalpaşa ilçesi Söğütalan Mahallesi'nde bulunan ziraat alanda başladı. Alevler kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Yangına 7 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 1 su tankeri ile beraber 45 personel müdahale ediyor. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.